Густой туман парализовал работу аэропорта

Из-за мглы в аэропорту задержали 15 самолетов. Лайнеры просто не видят, куда лететь и приземляться. Как рассказывают горожане, которые не смогли сегодня вылететь вовремя, утром в Кольцово задержали с десяток рейсов, в том числе и международных. Некоторые пассажиры ожидали взлета прямо в самолётах. Из-за плотного тумана на запасные аэродромы в Челябинск и Пермь ушли шесть бортов. Со сложностями столкнулся и наземный транспорт — на трассах ухудшилась видимость. Те же, кто ходил по городу пешком, заметили, что в Екатеринбурге сегодня трудно дышать. Все дело в радиационном тумане — это вредные частицы, которые зависли над мегаполисом. Без ветра смог не рассеется, говорят синоптики.