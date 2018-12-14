Густой туман парализовал работу аэропорта

В дымке скрылись небоскребы, дороги и взлетно-посадочная полоса

Из-за мглы в аэропорту задержали 15 самолетов. Лайнеры просто не видят, куда лететь и приземляться. Как рассказывают горожане, которые не смогли сегодня вылететь вовремя, утром в Кольцово задержали с десяток рейсов, в том числе и международных. Некоторые пассажиры ожидали взлета прямо в самолётах. Из-за плотного тумана на запасные аэродромы в Челябинск и Пермь ушли шесть бортов. Со сложностями столкнулся и наземный транспорт — на трассах ухудшилась видимость. Те же, кто ходил по городу пешком, заметили, что в Екатеринбурге сегодня трудно дышать. Все дело в радиационном тумане — это вредные частицы, которые зависли над мегаполисом. Без ветра смог не рассеется, говорят синоптики.

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