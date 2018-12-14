Главу свердловской железной дороги обвиняют в получении взятки

Якобы, за вознаграждение он хотел продвинуть подчиненного по службе

Крупный коррупционный скандал в Екатеринбурге. Главу свердловской железной дороги задержали за взятку. Алексея Миронова обвиняют в том, что за вознаграждение он хотел продвинуть подчиненного по карьерной лестнице. Сегодня в Ленинском суде полдня решали, окажется ли подозреваемый за решеткой или его отпустят под залог. Сам начальник СВЖД уверяет, что дело против него сфабриковано и все это провокация.

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Главу свердловской железной дороги обвиняют в получении взятки