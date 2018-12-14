Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца

Миллион на память. Екатеринбуржец пытается получить страховку за отца, погибшего на фронте! Семен Резников пропал без вести ещё в 1943-м году. Но перед отправкой бойца Красной Армии застраховали на две тысячи рублей в Госстрахе СССР. Теперь, 75 лет спустя, сын решил получить выплату. И немаленькую. За прошедший срок, страховка могла вырасти до миллиона рублей. Сам пенсионер утверждает, что дело не в деньгах, а в памяти отца, павшего за Победу.