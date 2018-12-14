Екатеринбургские врачи фиксируют первые случаи гриппа

У двух пациентов обнаружен птичий штамм

Как отмечают в Горздраве, грипп в уральскую столицу пришел даже позже ожидаемого. Год назад первый случай был выявлен в ноябре. Однако, в городе и регионе продолжается вспышка ОРВИ. Только за прошлую неделю к медикам обратились 27 с половиной тысяч свердловчан. Больше половины инфицированных взрослые, а среди детей чаще всего болеют груднички и подростки. Из-за ОРВИ закрыты несколько групп в садиках и классов в школах.

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Екатеринбургские врачи фиксируют первые случаи гриппа