Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга

Особый 18-метровый груз сопровождает целый кортеж. С двух сторон — машины с предупреждающими табличками: мол, обгонять такой состав не стоит. Новый год мчится на центральную площадь, где главную ель даже в поздний час ждали несколько десятков горожан. Красавицу встречают по-цыгански : с музыкой и медведями. Виновница торжества выглядит уставшей. Не удивительно, до Екатеринбурга ель добиралась 5 дней! Сперва ее грузовик застрял в лесу, потом подрядчики оформляли разрешение на перевозку…