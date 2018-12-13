Особый 18-метровый груз сопровождает целый кортеж. С двух сторон — машины с предупреждающими табличками: мол, обгонять такой состав не стоит. Новый год мчится на центральную площадь, где главную ель даже в поздний час ждали несколько десятков горожан. Красавицу встречают
Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга
Её путь в ледовый городок был многодневным и тернистым
Особый 18-метровый груз сопровождает целый кортеж. С двух сторон — машины с предупреждающими табличками: мол, обгонять такой состав не стоит. Новый год мчится на центральную площадь, где главную ель даже в поздний час ждали несколько десятков горожан. Красавицу встречают
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