Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга

Её путь в ледовый городок был многодневным и тернистым

Особый 18-метровый груз сопровождает целый кортеж. С двух сторон — машины с предупреждающими табличками: мол, обгонять такой состав не стоит. Новый год мчится на центральную площадь, где главную ель даже в поздний час ждали несколько десятков горожан. Красавицу встречают по-цыгански: с музыкой и медведями. Виновница торжества выглядит уставшей. Не удивительно, до Екатеринбурга ель добиралась 5 дней! Сперва ее грузовик застрял в лесу, потом подрядчики оформляли разрешение на перевозку…

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