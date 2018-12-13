Трети хватит: девочке удалили 75 процентов печени, чтобы спасти ей жизнь

Орган был поражен раковой опухолью

В детском онкоцентре Настя буквально родилась заново. Изменилась и внешне, и внутренне — десятилетней девочке удалили две трети печени, пораженной раком. Такой операции в больнице еще не делали. Летом мама заметила, что живот дочки неестественно раздулся. В больнице Краснотурьинска Насте сделали биопсию и с диагнозом «рак третьей степени» увезли в Екатеринбург. Местные врачи подтвердили, нужно делать операцию. Ведь химиотерапия могла убить маленькую пациентку. Впрочем, и хирургическое вмешательство было рискованным шагом — шансы на успех составляли лишь двадцать процентов. За жизнь Насти несколько часов боролась бригада из семи медиков — девочке вскрыли брюшную полость и грудную клетку.

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Трети хватит: девочке удалили 75 процентов печени, чтобы спасти ей жизнь