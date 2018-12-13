Сальери не травил Моцарта: свое видение развития трагической истории придумали уральские авторы

В их интерпретации гениальный композитор не стал жертвой зависти

Никакой трагедии. После отравления Моцарт жив и здоров. Комическая опера в двух злодействах начинается с того, на чем закончились маленькие трагедии Пушкина. По иронии судьбы, аптекарь с похмелья путает склянки и продает Сальери снадобье, которое не убивает его соперника, а превращает в поборника морали, но… с побочным эффектом. Моцарт теряет дар писать гениальную музыку.

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Сальери не травил Моцарта: свое видение развития трагической истории придумали уральские авторы