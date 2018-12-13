"Крыша" для киосков: полицейских обвинили в бездействии в борьбе с незаконными ларьками

Теперь работу правоохранителей проверит прокуратура

Между тем, количество нелегальных ларьков только растет. В комитете по товарному рынку насчитали больше двух тысяч нарушителей. В их числе киоски по продаже новогодней пиротехники, на которую зачастую у продавцов нет лицензии. Снести такие постройки очень сложно. Ведь решение о сносе нестационарного объекта принимается почти год — за это время хозяева могут перевезти киоск на другое место. Эффективней вывезти строение на штрафстоянку. Только вот многие нарушители мешают эвакуаторам — бетонируют основание ларька или подпирают автомобилем. Поэтому городским властям не обойтись без помощи полиции.

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"Крыша" для киосков: полицейских обвинили в бездействии в борьбе с незаконными ларьками