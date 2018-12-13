Подножка на дистанции. Антон Шипулин стал фигурантом уголовного дела о допинге

Новое дело Шипулин называет охотой на ведьм, которая очерняет его репутацию. Претензии, действительно, странные. Австрийская полиция обвинила российскую сборную в нарушении антидопинговых правил на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене. При этом ни один фигурант — а это не только спортсмены, но и тренеры, врачи и массажисты — не был задержан. У Антона Шипулина нет объяснения происходящему. По его словам, допинг он никогда не употреблял.