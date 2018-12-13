Никто не забыт: поисковики восстановили судьбу героя войны

Как и где погиб фронтовик, его родные узнали спустя десятилетия

Судьбу Петра Фёдоровича решил узнать его внук. В одну из годовщин великой победы он указал в анкете всё, что знал о дедушке. После этого за дело взялись профессиональные поисковики. Они два года поднимали архивы, в том числе засекреченные. И, наконец, выяснили, что фронтовик скончался в украинском госпитале в 43ем — от ран, полученных в ходе контратаки. Возвращение истории — настоящая удача. Ради нее активисты готовы буквально рыть землю носом. Они ежегодно отправляются в экспедиции, в поисках артефакты войны. В идеале это капсулы и жетоны с данными павших. Впрочем, на след может навести даже обычная ложка.

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Никто не забыт: поисковики восстановили судьбу героя войны