Мама, как мы будем жить: приставы заблокировали счёт с пособиями на детей

Всего со счета женщины списано больше 80 тысяч. Откуда такой долг, Ольга знает. Семь лет назад она брала кредит для знакомых. Те деньги не вернули. Сама женщина могла возвращать банку только небольшие суммы, поэтому вероятных санкций опасалась. Вот только как под арест попали счета с детскими пособиями, Ольге не понятно — по закону это запрещено. Горожанка отнесла приставам справки из соцзащиты, и те после долгих уговоров все же пошли матери навстречу. Но там в банке женщине ответили, что разблокировка займет несколько дней. На что сейчас жить семье, мама не знает.