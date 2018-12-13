Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав

О том, что контракт с Александром Дорнбушем расторгнут, стало известно сегодня. Не исключено, что решение было принято из-за принципиальности чиновника, которую он продемонстрировал на последнем заседании гордумы. Информацию о преемнике Дорнбуша — Денисе Демидове — можно найти на сайте 40-й больницы. Он врач-хирург онкомаммолог высшей категории и кандидат медицинских наук. Помимо практики, он читает лекции для студентов и ведет научные изыскания. За разработки в области помощи пациенткам с раком молочной железы Демидов был удостоен премии им. Татищева и де Генина. Официальный приказ о его назначении пока не подписан.