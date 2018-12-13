Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива

Как говорят коммунальщики, горожанин надеется на этом разбогатеть

Сесть на газовую трубу не в масштабах страны, а в отдельно взятой квартире на Эльмаше. Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива. Но это помогает ему не только экономить на оплате ЖКХ, горожанин, как говорят коммунальщики, надеется на этом еще и разбогатеть. Ведь подключать газ обратно он не торопится — хозяину квартиру нужны не блага цивилизации, а сумма с шестью нулями. Гражданин вправе требовать компенсации ущерба и морального вреда, если он не по своей вине лишен какой-то коммунальной услуги, говорят юристы. Но для начала надо выяснить: кто виноват.

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Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива