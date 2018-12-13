Дорогой мусор: жители Нижнего Тагила недовольны своим региональным оператором

Горожане пожаловались на компанию «Рифей» Президенту отходов

По мнению жителей, тарифы на вывоз отходов завышены. Их стоимость там, действительно, самая высокая в регионе — вместо 143 рублей за куб горожане будут платить 846! Такие расценки установила тюменская компания «Рифей». Она, напомню, претендовала и на обслуживание Екатеринбурга, но проиграла суд. По словам общественников, для населения стоимость мусора станет непосильным финансовым бременем. Отметим, что против высоких тарифов уже восстали жители нескольких регионов. В Красноярске в выходные запланирован митинг.

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