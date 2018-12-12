Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта

Вот уже две недели люди — особенно пожилые – мучаются

Из-за поломки лифта жильцы этой 9-этажки вынуждены подниматься на своих двоих. И сколько это еще будет продолжаться, люди узнать не могут. В доме это — единственный подъемник. Поэтому его остановку заметили все. Лариса Сергеевна даже в деталях помнит день поломки. На следующий день подъемник запустили. Только он никого не поднимал из-за проблем с дверями. На первом этаже садишься, а выйти потом не можешь — на других этажах двери не открываются. Натерпевшись страху, люди перешли на лестницу.

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Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта