В Екатеринбурге пройдет форум по производству и индустриализации

Саммит GMIS пройдет в городе в июле следующего года. На подготовку выделят средства из федерального бюджета. По планам правительства, саммит пройдет в июле, во время выставки «Иннопром». В город съедутся различные организации, заинтересованные в преображении производства. Темой форума станут природоподобные технологии. Его участники обсудят глобальные планы развития промышленности без вреда для экологии. Дмитрий Медведев уже поручил Министерству иностранных дел организовать выдачу виз участникам встречи и иностранным журналистам.