Саммит GMIS пройдет в городе в июле следующего года. На подготовку выделят средства из федерального бюджета. По планам правительства, саммит пройдет в июле, во время выставки «Иннопром». В город съедутся различные организации, заинтересованные в преображении производства. Темой форума станут природоподобные технологии. Его участники обсудят глобальные планы развития промышленности без вреда для экологии. Дмитрий Медведев уже поручил Министерству иностранных дел организовать выдачу виз участникам встречи и иностранным журналистам.
В Екатеринбурге пройдет форум по производству и индустриализации
Дмитрий Медведев подписал указ о проведении форума
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В Екатеринбурге пройдет форум по производству и индустриализации