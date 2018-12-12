В Екатеринбурге пройдет форум по производству и индустриализации

Дмитрий Медведев подписал указ о проведении форума

Опубликовать ОБРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА Есть несохраненные изменения. Основная информация Перевод Монетизация Расширенные настройки

Саммит GMIS пройдет в городе в июле следующего года. На подготовку выделят средства из федерального бюджета. По планам правительства, саммит пройдет в июле, во время выставки «Иннопром». В город съедутся различные организации, заинтересованные в преображении производства. Темой форума станут природоподобные технологии. Его участники обсудят глобальные планы развития промышленности без вреда для экологии. Дмитрий Медведев уже поручил Министерству иностранных дел организовать выдачу виз участникам встречи и иностранным журналистам.

Также в разделе Город

На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
07.12.2018
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
Дом-бриллиант и каменная музыка: Екатеринбург станет столицей уникальных зданий
06.12.2018
Дом-бриллиант и каменная музыка: Екатеринбург станет столицей уникальных зданий
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
29.11.2018
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков
07.12.2018
В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков
Вчера
В Екатеринбурге пройдет форум по производству и индустриализации