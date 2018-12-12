Уральская пенсионерка после карьеры научного сотрудника стала фотомоделью

Почти полвека проработав научным сотрудником, уральская пенсионерка решила попробовать себя в новом деле. И оказалась среди самых востребованных фотомоделей. Женщина стала лицом рекламной компании крупного оператора сотовой связи и уже не раз появлялась на страницах мировых глянцевых изданий. В свободное от работы время она занимается с внуками и выращивает овощи на приусадебном участке.