Уральская невеста прославилась на всю страну

Участница конкурса красоты для девушек, которые собираются замуж, обрела тысячи поклонников в интернете. Поддержать Динару Мутыгуллину из Первоуральска пользователи решили не за красивые глаза, а, наоборот, за ее немодельную внешность. Голосование за невест в номинации «Мисс интернет» проходило, как и положено, в сети. Очень быстро вперед выбилась свердловчанка Динара. Неизвестные разместили ссылку на нее в крупных сообществах и призывали отдавать голоса за девушку, которая разительно отличается от конкуренток. Динара не попадает под модельные стандарты, но не стесняется этого. Когда ее группа поддержки достигла 5-ти тысяч, организатор конкурса решил закрыть голосование и отменить его результаты. Это вызвало бурю протестов в интернете. Пользователи требуют признать Динару победительницей. Сама она, мягко говоря, в шоке от такого внимания к своей персоне.