Репетиция стихии: дорожные службы отрабатывают опасные ситуации на трассах

Чтобы было с зимой по пути: не дожидаясь непогоды, дорожные службы выехали на загородные трассы Свердловской области. В реальных условиях тестируют технику и водителей — ведь многотонным машинам приедятся работать в режиме снегопадов и гололеда. Есть на карте области особо опасные участки, где дорожники трудятся в круглосуточном режиме. Ведь ради безопасности автолюбителей нужно уложиться в отведенный временной норматив и прибрать дорогу в считанные часы.