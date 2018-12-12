Репетиция стихии: дорожные службы отрабатывают опасные ситуации на трассах

В реальных условиях тестируют технику и водителей

Чтобы было с зимой по пути: не дожидаясь непогоды, дорожные службы выехали на загородные трассы Свердловской области. В реальных условиях тестируют технику и водителей — ведь многотонным машинам приедятся работать в режиме снегопадов и гололеда. Есть на карте области особо опасные участки, где дорожники трудятся в круглосуточном режиме. Ведь ради безопасности автолюбителей нужно уложиться в отведенный временной норматив и прибрать дорогу в считанные часы.

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Репетиция стихии: дорожные службы отрабатывают опасные ситуации на трассах