Правозащитники предложили вновь сделать 12 декабря выходным праздничным днем

Они считают, что День конституции заслуживает особого статуса

Для екатеринбуржцев День конституции особенный: в соавторах самого важного документа в истории современной России есть свердловчанин. Долгое время был настоящий праздник — с выходным и демонстрациями, которых нынешним горожанам не хватает. Но чиновники который год празднику предпочитают работу. В коридорах власти это день открытых дверей — чтобы граждане могли напрямую задать свои вопросы. Так, защитники ДК «Химмаш» в мэрию приходят уже не впервые. Сначала призывали сохранить дворец, а теперь просят его отремонтировать.

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