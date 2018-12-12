Повышение зарплаты мэру и руководителям гордумы отменяется

Мэру Екатеринбурга напомнили, что нужно быть ближе к людям

Соратники Александра Высокинского по партии осудили повышение зарплаты чиновникам, в том числе и самому градоначальнику. Напомню, надбавка к окладу должна была исчисляться в сотни тысяч рублей. Хотя изначально депутаты Городской Думы почти единогласно согласились на повышение ставки самим себе. Теперь после осуждения губернатора пришлось передумать. Деньги мэра Екатеринбурга сейчас считает вся страна. На заседании «Единой России» в Москве решение нашей гордумы приводят как пример высокомерия и чванства — накануне депутаты одобрили повышение зарплат мэру и его помощникам. Андрей Турчак требует отменить это сегодня же.

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Повышение зарплаты мэру и руководителям гордумы отменяется