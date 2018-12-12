Под Нижнем Тагилом едва не загорелась пассажирская газель

После столкновения с легковушкой у нее лопнули газовые баллоны

Пожарным удалось предотвратить трагедию, однако, без пострадавших не обошлось. По информации ГИБДД, авария случилась из-за того, что Газель по полосе разгона пыталась обогнать Лада. Ее водитель утверждает, что у машины заело педаль — он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. Машины вылетели в кювет. Существовала реальная угроза взрыва — маршрутка была на газу. Но прибывшие на место спасатели успели обезвредить баллоны. Из-за столкновения трое человек получили травмы. Автоинспекторы просят рулевых быть осторожнее. Зима не время для лихачеств.

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