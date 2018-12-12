Ольге Глацких объявили выговор за фразу «государство вам ничего не должно»

О реорганизации департамента молодежной политики стало известно в понедельник. Практически сразу после заявления чиновницы, о том, что по собственному желанию она уходить не собирается. Теперь же Глацких — по сути — понизили. Её департамент перестал был самостоятельной структурой и перешел в состав Министерства образования. Однако на время реорганизации олимпийская чемпионка осталась в должности директора. Напомним, от работы ее отстраняли на время служебной проверки. Которую начали после фразы Глацких о том, что государство никому ничего не должно.