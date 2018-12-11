Тот, кто мешает всем: жители дома в переулке Черниговский не могут найти владельца легковушки

Машина частично перегородила выезд из парковочного кармана на другой стороне

Машина не дает ни пройти, ни проехать. Найти автохама не могут уже неделю. Казалось бы, Лада занимает немного места. Во всяком случае, мимо проехать несложно. Но это днём, проблемы же начинаются в часы пик. Из местных машину никто не опознал. Значит, чужая. Стучали по ней, чтобы вызвать хозяина, никто не отзывается. Предлагали даже вызвать эвакуатор, но желающих заплатить не нашлось.

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