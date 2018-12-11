Несвободное дыхание. В свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за смога

Многие горожане уже жалуются на проблемы с дыханием и кашель. Виной всему штиль — из-за отсутствия ветра в воздухе повышается концентрация вредных веществ. По прогнозам синоптиков гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе на несколько дней. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера пятницы. Если осадки не выпадут раньше.