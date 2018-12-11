Не обсуждается. Губернатор Куйвашев объявил войну пересудам в своем аппарате

Документ был утвержден почти 8 лет назад — при губернаторе Мишарине. Однако Куйвашев решил скорректировать кодекс. Отныне сотрудникам правительства и аппарата главы региона строго запрещено обсуждать коллег. А именно — их личные и профессиональные качества. Кроме того, поправки обязывают чиновников поддерживать друг друга, соблюдать субординацию и формировать в коллективе атмосферу взаимопонимания. Изменения коснулись и дресс-кода. На работу кодекс рекомендует ходить в костюмах неброских тонов. Дамам разрешен макияж, но тоже неяркий и, главное, элегантный.