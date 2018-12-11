Наломали дров. Рабочие не заметили гирлянд на деревьях вдоль улицы 8 марта

Теперь стволы увешаны обрывками былой роскоши. Впрочем, в администрации поведение подрядчика объясняют не нелюбовью к празднику, а банальной невнимательностью. Чиновники объясняют: контракт на опиловку был заключён еще в августе. Поэтому в документах не было ни слова про гирлянды, которыми сотрудники соседнего бизнес-центра каждую зиму украшают ветки. Кстати, по их словам, об этом просят сами чиновники. Но вот в администрации ленинского района теперь говорят, что украшения не были согласованы и представляли опасность — пожарную. Впрочем, свою ошибку признают и уже связались с сотрудниками офисного здания.