Мастер-класс по использованию петард и фейерверков прошел в Екатеринбурге

Ожоги, переломы, контузия и повреждение конечностей. Все это можно случиться от незнания простейшей техники безопасности. Так, в прошлом году за помощью после неудачных пусков фейерверков обратились шесть человек. Чтобы никто больше не повторил подобных ошибок, спасатели устроили предновогодний мастер-класс.