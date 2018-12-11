Мастер-класс по использованию петард и фейерверков прошел в Екатеринбурге

Их уже пускают в ход, а значит, пожарных и врачей ждут невеселые будни

Ожоги, переломы, контузия и повреждение конечностей. Все это можно случиться от незнания простейшей техники безопасности. Так, в прошлом году за помощью после неудачных пусков фейерверков обратились шесть человек. Чтобы никто больше не повторил подобных ошибок, спасатели устроили предновогодний мастер-класс.

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Мастер-класс по использованию петард и фейерверков прошел в Екатеринбурге