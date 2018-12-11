Новый уровень зарплат чиновникам уже учтен в бюджете на следующий год. Доходы муниципальной казны составят 41 миллиард рублей, и это беспрецедентная сумма. Увеличения на 3 миллиарда удалось добиться за счет роста субвенций из области. У депутатов уже есть виды на эти деньги: городу нужны новые школы, детские сады и, конечно же, метро.
Кому на Руси жить хорошо: мэр и депутаты гордумы будут получать солидные зарплаты и премии
Такую щедрость депутаты объяснили увеличением нагрузки, которая легла на руководство города, и благополучным бюджетом
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