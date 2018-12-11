Филиал ледового городка: главная ёлка Екатеринбурга застряла на трассе

Уже несколько дней елка лежит на прицепе грузовика, дожидаясь разрешительных документов на въезд в город. За это время жители окрестных сел успели ее обнаружить и уже активно фотографируются на фоне. О таких фотографиях екатеринбуржцы могут только мечтать. Главная зеленая красавица уральской столицы застряла в сотне километров от ледового городка. Вместо него она украшает заправку на трассе и радует дальнобойщиков.