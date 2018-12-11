Дышите – не дышите: вздохнуть спокойно не могут жители поселка Монетный

В безветренную погоду выйти из дома для них — целая проблема

Дышат сельчане смесью утреннего тумана и угольной копоти. А все из-за расположенного в нескольких километрах производства древесного угля. Дымит там сразу десять бочек, в которых тлеет будущее топливо. Печи находятся в нескольких километрах от самого поселка, но из-за непрерывности горения дым добирается до жилых домов. Местная администрация озаботилась проблемой, но найти решение оказалось непросто, ведь предприятие находится не на территории поселка.

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Дышите – не дышите: вздохнуть спокойно не могут жители поселка Монетный