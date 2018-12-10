Верните Майку! У пенсионерки с больным сердцем посреди бела дня украли собаку

У пенсионерки из Екатеринбурга похитили члена семьи. А именно — собаку чихуахуа. И ничего смешного: собаку Майку схватили и увезли на машине, когда хозяйка гуляла с животным. Сейчас собаку ищут, и Татьяне Викторовне в поисках помогает внук. И больше, чем за собаку, он опасается за бабушку: у неё слабое сердце. Хозяева боятся, что похитители в конце концов решат избавиться от собачки — и попросту выкинут ее на улицу. А там чихуахуа не выжить. Дело не только в холоде. Представители этой породы зависимы от людей — из-за стресса они могут лишиться аппетита и погибнуть. Поэтому если Майку все-таки отпустят, ее нужно постараться поймать. Или хотя бы задержать.