Ведомство Ольги Глацких лишили самостоятельности

Департамент по молодёжной политике вошел в структуру министерства образования

Своего бюджета у департамента теперь нет — делами молодых теперь будут заведовать чиновники от образования. Найдется ли в новой структуре место для самой Глацких, неизвестно. Однако скандальный руководитель не раз говорила, что не собирается уходить в отставку. Она по-прежнему отстранена от исполнения обязанностей после фразы, что государство никого не просило рожать. Ольга Глацких признала ошибку и извинилась. Однако слова уже ушли в народ.

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Ведомство Ольги Глацких лишили самостоятельности