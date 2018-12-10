Ведомство Ольги Глацких лишили самостоятельности

Своего бюджета у департамента теперь нет — делами молодых теперь будут заведовать чиновники от образования. Найдется ли в новой структуре место для самой Глацких, неизвестно. Однако скандальный руководитель не раз говорила, что не собирается уходить в отставку. Она по-прежнему отстранена от исполнения обязанностей после фразы, что государство никого не просило рожать. Ольга Глацких признала ошибку и извинилась. Однако слова уже ушли в народ.