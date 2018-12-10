Своего бюджета у департамента теперь нет — делами молодых теперь будут заведовать чиновники от образования. Найдется ли в новой структуре место для самой Глацких, неизвестно. Однако скандальный руководитель не раз говорила, что не собирается уходить в отставку. Она
Ведомство Ольги Глацких лишили самостоятельности
Департамент по молодёжной политике вошел в структуру министерства образования
Своего бюджета у департамента теперь нет — делами молодых теперь будут заведовать чиновники от образования. Найдется ли в новой структуре место для самой Глацких, неизвестно. Однако скандальный руководитель не раз говорила, что не собирается уходить в отставку. Она
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