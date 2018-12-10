Сгорели заживо. Внук-дошколёнок не бросил деда в беде, и оба погибли

Двойное несчастье. В селе Клевакинское Режевского района произошла трагедия: в пожаре погибли дедушка и его шестилетний внук. Шанс спастись у них был, но, возможно, ребенок просто не хотел бросать в беде 69-летнего пенсионера. Пока едут спасатели, соседи начали закидывать огонь снегом. Но остановить пламя не смогли. Справились с ним только пожарные, и обнаружили на кухне тела хозяина дома и его шестилетнего внука. Они лежали рядом.