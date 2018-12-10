Прокуратура начала проверку пожара, в котором погибли дед с внуком

В селе Клевакинское случилась трагедия: в пожаре погибли дедушка и его шестилетний внук. Шанс спастись у них был, но, возможно, ребенок просто не хотел бросать в беде 69-летнего пенсионера. Мальчик не жил с дедом, а приехал лишь на время — погостить. Каковы были шансы погибших на спасение и почему соседи не успели помочь?