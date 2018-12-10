Под Первоуральском бригада неотложки попала в аварию

После столкновения с легковушкой всех медиков пришлось госпитализировать

В аварию скорая попала, когда сама ехала на вызов. Навстречу карете вылетела мазда. Произошло лобовое столкновение, после чего неотложку отбросило на другую легковушку. Ее водитель остался цел, а вот сидящая впереди пассажирка получила серьезную травму — и тоже была доставлена в больницу с сотрясением мозга. Женщина, спровоцировавшая ДТП, осталась невредима. Что привело к столкновению, она сказать не смогла.

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