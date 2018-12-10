Екатеринбург получил власть над всем уральским небом. Около аэропорта «Кольцово» открылся Центр мониторинга воздушного пространства, откуда диспетчеры отныне управляют движением самолётов на громадной территории — от Кировской области на западе до Курганской на востоке. Границы подконтрольных регионов отчетливо видно на новой общей карте воздушного пространства. Единый центр следит за движением на 86 небесных магистралях для российских и международных самолетов. Местные диспетчеры, как регулировщики метро, способны разрулить любые ситуации.