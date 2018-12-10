Около аэропорта "Кольцово" открылся Центр мониторинга воздушного пространства

Диспетчеры управляют самолётами от Кировской до Курганской области

Екатеринбург получил власть над всем уральским небом. Около аэропорта «Кольцово» открылся Центр мониторинга воздушного пространства, откуда диспетчеры отныне управляют движением самолётов на громадной территории — от Кировской области на западе до Курганской на востоке. Границы подконтрольных регионов отчетливо видно на новой общей карте воздушного пространства. Единый центр следит за движением на 86 небесных магистралях для российских и международных самолетов. Местные диспетчеры, как регулировщики метро, способны разрулить любые ситуации.

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