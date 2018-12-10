Новогоднюю ёлку все никак не могут довезти до центральной площади

Многие жители специально пришли туда, чтобы встретить праздничный кортеж. Однако горожане и журналисты прождали напрасно. Оказалось, что ель, которая украсит ледовый городок, не смогли вывезти из леса. Машина застряла в сугробах. Путь первой зеленой красавицы вообще оказался тернист. Это уже вторая елка, срубленная для Екатеринбурга — первая при падении дала трещину. Выбравшись на трассу, кортеж с символом праздника далеко не уехал — остановился в Дружинино, дожидаясь разрешения на перевозку. Когда дерево доберется до города, по-прежнему неясно.