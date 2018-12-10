Новогоднюю ёлку все никак не могут довезти до центральной площади

Она должна была приехать в городок в воскресенье утром

Многие жители специально пришли туда, чтобы встретить праздничный кортеж. Однако горожане и журналисты прождали напрасно. Оказалось, что ель, которая украсит ледовый городок, не смогли вывезти из леса. Машина застряла в сугробах. Путь первой зеленой красавицы вообще оказался тернист. Это уже вторая елка, срубленная для Екатеринбурга — первая при падении дала трещину. Выбравшись на трассу, кортеж с символом праздника далеко не уехал — остановился в Дружинино, дожидаясь разрешения на перевозку. Когда дерево доберется до города, по-прежнему неясно.

Также в разделе Город

Площадь закрывается: парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку
31.10.2018
Площадь закрывается: парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку
Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге
29.11.2018
Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
29.11.2018
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
07.12.2018
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
Вчера
Новогоднюю ёлку все никак не могут довезти до центральной площади