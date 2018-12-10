Екатеринбурженка несколько недель живёт без стиральной машины

Неисправный аппарат забрали на экспертизу, но магазин не выдал обещанной машинки на замену

Что-то здесь не чисто: уверена екатеринбурженка, которая несколько недель живет без стиральной машинки. Неисправный аппарат у нее забрали на экспертизу, но в ответ магазин не выдал обещанной машинки на замену. Недобросовестные продавцы профессионально промывают мозги, пока хозяйка вынуждена, по старинке, полоскать одежду в тазу. Как бы ей не хотелось, пришлось вынести грязное белье на всеобщее обозрение, чтобы как-то решить эту проблему вместе с «Городским Дозором».

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