Анатолий Марчевский вернулся в цирк

Чтобы вернуться на рабочее место, бывший директор привлек полицию

В нашем цирке творится ну просто цирк какой-то. На арене теперь два директора, и оба хотят ею управлять. Новый поворот в трудовом споре многолетнего руководителя Анатолия Марчевского с недавно назначенным из Москвы Александром Авраменко. Анатолий Марчевский вернулся сегодня на работу и обнаружил, что его кабинет разгромлен, а вещи пропали, и вообще трудиться народному артисту РСФСР предлагается в каморке под лестницей.

Также в разделе Общество

Сенатор Аркадий Чернецкий пообещал разобраться в скандале вокруг цирка
29.11.2018
Сенатор Аркадий Чернецкий пообещал разобраться в скандале вокруг цирка
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
29.11.2018
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
Спасатели наградили добровольцев, которые бросились на помощь в ЧП
29.11.2018
Спасатели наградили добровольцев, которые бросились на помощь в ЧП
Возвращение к корням. В Екатеринбурге запускают масштабный генеалогический проект
22.11.2018
Возвращение к корням. В Екатеринбурге запускают масштабный генеалогический проект
Вчера
Анатолий Марчевский вернулся в цирк