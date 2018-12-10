Анатолий Марчевский вернулся в цирк

В нашем цирке творится ну просто цирк какой-то. На арене теперь два директора, и оба хотят ею управлять. Новый поворот в трудовом споре многолетнего руководителя Анатолия Марчевского с недавно назначенным из Москвы Александром Авраменко. Анатолий Марчевский вернулся сегодня на работу и обнаружил, что его кабинет разгромлен, а вещи пропали, и вообще трудиться народному артисту РСФСР предлагается в каморке под лестницей.