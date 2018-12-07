В службе судебных приставов сменилось руководство

С 2014-го года чиновница возглавляла ведомство в соседней Челябинской области. Сухорукова — выпускница челябинского юридического института МВД. Карьеру она начинала в столице Южного Урала в должности делопроизводителя. Но с оперативной обстановкой в Екатеринбурге, говорят в службе, хорошо знакома. Ведь до 2014-го года она работала заместителем главного судебного пристава Свердловской области, после чего возглавила службу в родном Челябинске. С этого дня и до официального назначения Сухорукова будет исполнять обязанности руководителя региональной ФССП.