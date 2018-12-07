В прокуратуре Свердловской области подсчитали ущерб от коррупционных преступлений

Там подводят итоги уходящего года

Так, за 2018-ый прокуроры выявили больше трех тысяч нарушений анти коррупционного законодательства. В сумме ущерб от этих преступлений составил почти 205 миллионов рублей. Большую часть ведомству удалось найти: 11 миллионов добровольно вернули обвиняемые, 146 миллионов принесли аресты имущества и счетов. Но все чаще отделаться только конфискацией и штрафом нарушителям не удается. Прокуратура просит суд о реальном наказании. В этом году за решетку отправилось 16 коррупционеров. В целом, раскрываемость дел о взятках в регионе выросла почти на четверть.

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