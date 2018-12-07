В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков

Город как на пороховой бочке. Так можно описать опасную ситуацию со взрывоопасными и незаконными киосками, которые появляются по всему Екатеринбургу. Там без разрешения продают петарды, салюты и фейерверки. Вне закона не все торговые точки, продающие бомбы немедленного действия, но те, что уклоняются от закона — настоящая угроза. Продавцы взрывчатки часто нарушают целый ряд норм и требований, включая правила пожарной безопасности.