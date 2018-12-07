В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков

Петарды, салюты и фейерверки там продают без разрешения

Город как на пороховой бочке. Так можно описать опасную ситуацию со взрывоопасными и незаконными киосками, которые появляются по всему Екатеринбургу. Там без разрешения продают петарды, салюты и фейерверки. Вне закона не все торговые точки, продающие бомбы немедленного действия, но те, что уклоняются от закона — настоящая угроза. Продавцы взрывчатки часто нарушают целый ряд норм и требований, включая правила пожарной безопасности.

Также в разделе Город

Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге
29.11.2018
Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
29.11.2018
Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге
В шаге от победы: Екатеринбург после проигрыша в гонке за ЭКСПО
26.11.2018
В шаге от победы: Екатеринбург после проигрыша в гонке за ЭКСПО
Вчера
В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков