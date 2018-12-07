Строители окончательно определились с проектом храма Святой Екатерины

Согласно проекту, храм будет высотой 75 метров и сможет вместить 2 с половиной тысячи верующих. Наружную отделку выполнят из владимирского известняка, украшенного резьбой. А медные купола покроют позолотой. Территория вокруг новой церкви тоже преобразится — там появятся сквер, детские площадки, скейтпарк и ворк-аут-зона. Закончить работы строители планируют в 2023 году — к трехсотлетию Екатеринбурга — тем самым, восстановив историческую справедливость. После сноса первого храма Святой Екатерины в 30-ых годах прошлого века у города нет церкви небесной покровительницы.