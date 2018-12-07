Премьер-министр Дмитрий Медведев резко высказался о свердловской чиновнице

Речь об Ольге Глацких зашла во время интервью на федеральном канале

Дмитрий Медведев отметил, что за такие высказывания чиновников нужно привлекать к ответственности. Правда, Глацких пока отделалась лишь временным отстранением от должности и исключением из исполкома партии. Напомню, скандал вокруг главы департамента по молодежной политике разгорелся на встрече с общественниками в Кировграде. Там Глацких заявила, что государство никому «ничего не должно». За неосторожную фразу чиновнице не раз пришлось извиняться. Недавно в интервью с блогером Сергеем Колясниковым она заявила, что имела в виду совсем другое. И не собирается добровольно уходить в отставку.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев резко высказался о свердловской чиновнице