После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями

Родными остались только кузов, двигатель и рама

В стихотворении про собачонку и багаж за время пути собачка могла подрасти. В жизни автомобиль, угнанный на штрафстоянку, не подрос, а упал в цене — пока машина была под арестом судебных приставов кто-то снял с нее дорогие детали. Во всяком случае это утверждает владелец внедорожника Михаил Коновалов. Таким, рассказывает Михаил, автомобиль вернулся со штрафстоянки судебных приставов. Из-за долгов перед кредиторами его пришлось сдать на хранение. Уаз оценили в 300 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по словам владельца, больше двух миллионов. Машина была «заточена» под гонки по бездорожью.

Также в разделе Криминал

В Березовском вынесли приговор автомойщику, задавившему свою коллегу
28.11.2018
В Березовском вынесли приговор автомойщику, задавившему свою коллегу
Уроки перевоспитания: судьбу школьницы, снявшей убийство инвалида на видео, решают в суде
30.11.2018
Уроки перевоспитания: судьбу школьницы, снявшей убийство инвалида на видео, решают в суде
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
12.10.2018
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков
16.11.2018
Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков
Вчера
После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями