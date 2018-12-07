После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями

В стихотворении про собачонку и багаж за время пути собачка могла подрасти. В жизни автомобиль, угнанный на штрафстоянку, не подрос, а упал в цене — пока машина была под арестом судебных приставов кто-то снял с нее дорогие детали. Во всяком случае это утверждает владелец внедорожника Михаил Коновалов. Таким, рассказывает Михаил, автомобиль вернулся со штрафстоянки судебных приставов. Из-за долгов перед кредиторами его пришлось сдать на хранение. Уаз оценили в 300 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по словам владельца, больше двух миллионов. Машина была «заточена» под гонки по бездорожью.