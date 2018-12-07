Подвал пятиэтажки на Уралмаше заливает нечистотами

В выгребную яму — возмущаются жители — превратился подвал этого дома. Вместо устранения проблемы, говорят, коммунальщики пустили ситуацию на самотек. Все дело — в засоре, уверены соседи. В результате подвал затоплен фекальными отходами — со всеми вытекающими последствиями. Такое же затопление здесь случилось и год назад. Тогда с помощью общественников жители добились, чтобы коммунальщики очистили подвал. Правда, стоки отравляли жизнь две недели.