Подвал пятиэтажки на Уралмаше заливает нечистотами

Жизнь, в особенности на первом этаже — удовольствие ниже среднего, с душком

В выгребную яму — возмущаются жители — превратился подвал этого дома. Вместо устранения проблемы, говорят, коммунальщики пустили ситуацию на самотек. Все дело — в засоре, уверены соседи. В результате подвал затоплен фекальными отходами — со всеми вытекающими последствиями. Такое же затопление здесь случилось и год назад. Тогда с помощью общественников жители добились, чтобы коммунальщики очистили подвал. Правда, стоки отравляли жизнь две недели.

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Подвал пятиэтажки на Уралмаше заливает нечистотами