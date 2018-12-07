На сцене «Щелкунчика» танцуют с закрытыми глазами

Щелкунчик — как новогодняя традиция. Кто-то в канун праздника ходит в баню, кто-то на балет. Как раз для любителей чистого искусство детский театр презентует культовую постановку. Но от классики музыка Чайковского и персонажи. А вот в сценографии современный подход — юные актеры театра Щелкунчик танцуют в масках, что создает определённые неудобства. Но зато как эффектно! Не менее удивительно смотрятся и 7-ми метровые куклы как часть декорации.