На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов

Обсуждали, как сильно должен город приблизиться к облакам

На форуме высотного и специального строительства 100+ эксперты обсуждали, как сильно должен город приблизиться к облакам. Насколько большими должны быть дома, где логично строить гиганты-небоскрёбы и в какой части столицы Урала супервысотки уже согласованы. На новую высоту Екатеринбург поднимут — уникальные краны. И работы для них будет немало, объясняют федеральному министру строительства. Ведь вскоре в центре уральской столицы появится свой Манхеттен. Современные небоскребы возведут рядом с Высоцким и башней Исеть. При этом движение рядом с этими гигантами не встанет — уверяют чиновники.

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На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов