В Екатеринбурге вручили ордена Святой Екатерины

Наградили тех, кто готов отдать последнее нуждающимся

Эти ордена точно надо крепить как можно ближе к сердцу. За его доброту награду и вручают. В день Святой Екатерины в городе чествуют тех, кто посвятил свою жизнь благим делам. Хотя Ирина, казалось бы, сама нуждается в помощи. Женщина прикована к инвалидному креслу, но уже 11 лет работает диспетчером православной службы милосердия. Награду в Екатеринбурге вручают во второй раз. И вновь на нее претендовали десятки горожан. Орден достался лучшим из лучших.

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